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17:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания (фото)

Елизавета Туктамышева — одна из самых ярких представительниц новой волны российских фигуристок.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В свои 22 года Лиза уже состоявшийся спортсмен, но мы ее любим не только за достижения на льду. Туктамышева эпатирует публику провокационными нарядами, вступает в дискуссии с другими спортсменами и остается яркой, активной и позитивной личностью. Вы только на нее полюбуйтесь!

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