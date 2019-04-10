Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания (фото)

В свои 22 года Лиза уже состоявшийся спортсмен, но мы ее любим не только за достижения на льду. Туктамышева эпатирует публику провокационными нарядами, вступает в дискуссии с другими спортсменами и остается яркой, активной и позитивной личностью. Вы только на нее полюбуйтесь!