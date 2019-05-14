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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Туктамышева отдохнула на Кипре (фото)

Хороший отпуск.

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Источник: РИА "Новости"

Андрей Лазукин, бойфренд российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, поделился интересной фотографией с отдыха пары на Кипре.

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«Наверное, одна из самых молодых достопримечательностей Кипра — “парк скульптур”, освоен всего в 2014 году. Воплощали эту идею всем миром. Приезжали скульпторы из самых разных стран (из России в том числе), их творчеству не было рамок, каждый делал, что хотел, поэтому в этом парке можно увидеть скульптуры, начиная с персонажей старых сказок и заканчивая постмодерном», — подписала следующее фото фигуристка.

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В прошедшем сезоне Туктамышева была третьей в финале Гран-при в Ванкувере и на командном чемпионате мира в Фукуоке.

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Илья Андреев

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