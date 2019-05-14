Туктамышева отдохнула на Кипре (фото)

«Наверное, одна из самых молодых достопримечательностей Кипра — “парк скульптур”, освоен всего в 2014 году. Воплощали эту идею всем миром. Приезжали скульпторы из самых разных стран (из России в том числе), их творчеству не было рамок, каждый делал, что хотел, поэтому в этом парке можно увидеть скульптуры, начиная с персонажей старых сказок и заканчивая постмодерном», — подписала следующее фото фигуристка.