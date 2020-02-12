Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру (фото)

Ксения Столбова родилась 7 февраля 1992 года в Санкт-Петербурге. В 6 лет начала заниматься фигурным катанием. С 2009 по 2018 год выступала в паре с Федором Климовым, с которым добилась своих главных спортивных успехов и, прежде всего, золотой медали за победу в командных и серебряной за второе место в индивидуальных состязаниях на XXII Зимних Олимпийских играх в Сочи.