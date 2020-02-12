Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру (фото)
Вспоминаем лучшие моменты спортивной биографии замечательной фигуристки.
Вспоминаем лучшие моменты спортивной биографии замечательной фигуристки.
Ксения Столбова родилась 7 февраля 1992 года в
С 2018 года выступала с Андреем Новоселовым, но заметных успехов не добилась. 12 февраля 2020 года объявила о завершении карьеры.
Спортивные достижения (в паре с Федором Климовым)
За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи награждена Орденом Дружбы.