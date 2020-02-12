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19:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру (фото)

Вспоминаем лучшие моменты спортивной биографии замечательной фигуристки.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Ксения Столбова родилась 7 февраля 1992 года в Санкт-Петербурге. В 6 лет начала заниматься фигурным катанием. С 2009 по 2018 год выступала в паре с Федором Климовым, с которым добилась своих главных спортивных успехов и, прежде всего, золотой медали за победу в командных и серебряной за второе место в индивидуальных состязаниях на XXII Зимних Олимпийских играх в Сочи.

С 2018 года выступала с Андреем Новоселовым, но заметных успехов не добилась. 12 февраля 2020 года объявила о завершении карьеры.

Спортивные достижения (в паре с Федором Климовым)

  • олимпийская чемпионка 2014 года (в командных соревнованиях);
  • серебряный призёр олимпийских игр 2014 года (в личных соревнованиях);
  • серебряный призёр чемпионата мира 2014;
  • победитель финала Гран-при 2015/2016 гг;
  • серебряный призёр финала Гран-при сезона 2014/2015;
  • трёхкратный серебряный призёр чемпионата Европы (2014; 2015 годов, 2018) бронзовый призёр (2012);
  • трёхкратная чемпионка России (2014, 2015, 2017);
  • двукратная чемпионка России среди юниоров;
  • серебряный призёр чемпионата мира 2011 среди юниоров;
  • чемпионка зимней Универсиады 2013 года.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи награждена Орденом Дружбы.

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