Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
17:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Российские фигуристки показали свои тренировки в условиях карантина (видео)

Домашний фитнес.

Наверх
Источник: AP 2020

Из-за эпидемии коронавируса российским фигуристкам, как и другим спортсменам, приходиться тренироваться дома. Вот как они поддерживают форму.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила тренировку в ускоренном режиме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вот так занимается чемпионка Европы этого года Алена Косторная.

Во время загрузки произошла ошибка.

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова сама смонтировала ролик.

«Спасибо папе за крутой подарок (тренажер). Специально для домашних тренировок», — написала Щербакова в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова недавно вернулась из Египта и теперь занимается дома.

«Пока удерживала планку, Лана уснула», — подписала фото фигуристка со своим пуделем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

«Очень стыдно»: игрок АПЛ нарушил карантин и устроил ДТП
Источник: Матчи РПЛ возобновятся не раньше 30 мая
Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона
«Ювентус» может продать Криштиану Роналду из-за коронавируса
Роковой удар: красотка из UFC, оказавшаяся на грани увольнения
«Рот закрой», «Все золото на допинге». Губерниев против Резцовой
На AliExpress рухнули цены. Последний день глобальной распродажи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь