Российские фигуристки показали свои тренировки в условиях карантина (видео)
Домашний фитнес.
Домашний фитнес.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила тренировку в ускоренном режиме.
Вот так занимается чемпионка Европы этого года Алена Косторная.
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова сама смонтировала ролик.
«Спасибо папе за крутой подарок (тренажер). Специально для домашних тренировок», — написала Щербакова в инстаграме.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова недавно вернулась из Египта и теперь занимается дома.
«Пока удерживала планку, Лана уснула», — подписала фото фигуристка со своим пуделем.
Илья Андреев