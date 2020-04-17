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14:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведева спела на японском (видео)

Женя в образе зайки.

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Источник: Reuters

Российская фигуристка Евгения Медведева записала для своих болельщиков новое видео. 20-летняя спортсменка спела песню на японском.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведева сейчас находится в Японии. Россиянка прилетела туда из Канады на шоу Prism On Ice, где должна была выступить в главной роли.

В итоге шоу, запланированное на июнь, перенесли на следующий год. Медведева осталась в Японии — 7 апреля в стране ввели чрезвычайное положение на месяц.

Во время загрузки произошла ошибка.

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