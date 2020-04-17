Медведева спела на японском (видео)
Женя в образе зайки.
Женя в образе зайки.
Российская фигуристка Евгения Медведева записала для своих болельщиков новое видео. 20-летняя спортсменка спела песню на японском.
Медведева сейчас находится в Японии. Россиянка прилетела туда из Канады на шоу Prism On Ice, где должна была выступить в главной роли.
В итоге шоу, запланированное на июнь, перенесли на следующий год. Медведева осталась в Японии — 7 апреля в стране ввели чрезвычайное положение на месяц.
Илья Андреев