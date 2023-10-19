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18:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Роман Костомаров опубликовал видео из бассейна

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал новое видео в своих соцсетях.

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Костомаров показал, как плавает в бассейне, используя только руки для движения вперед.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео Костомаров наложил песню Григория Лепса «Я счастливый».

«Как то так. It’s my life. Как подходит мне эта песня», — написал под видео фигурист.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.

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