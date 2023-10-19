Роман Костомаров опубликовал видео из бассейна
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал новое видео в своих соцсетях.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал новое видео в своих соцсетях.
Костомаров показал, как плавает в бассейне, используя только руки для движения вперед.
На видео Костомаров наложил песню Григория Лепса «Я счастливый».
«Как то так. It’s my life. Как подходит мне эта песня», — написал под видео фигурист.
Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.