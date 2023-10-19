Роман Костомаров опубликовал видео из бассейна

Костомаров показал, как плавает в бассейне, используя только руки для движения вперед.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239577" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На видео Костомаров наложил песню Григория Лепса «Я счастливый».

«Как то так. It’s my life. Как подходит мне эта песня», — написал под видео фигурист.