Этери Тутберидзе рассказала о причинах разногласий с Медведевой

Медведева тренировалась под руководством Этери Тутберидзе до сезона-2017/2018 включительно. После Олимпийских игр в Пхенчхане, где фигуристка стала обладательницей серебряной медали в личном зачете, уступив соотечественнице Алине Загитовой, и серебряной медалисткой командного турнира, она перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в эфире «Коммент. Тренер» с Леонидом Слуцким рассказала о своих взаимоотношениях с Евгенией Медведевой.

«Начинается олимпийский сезон, и начинаются метаморфозы с Женей и с мамой. Ты чувствуешь, как они от тебя отдаляются. Кто-то начинает влиять на мнения, на поведение спортсмена. Татьяна Анатольевна Тарасова почему-то решила вмешаться в ее подготовку и советовать ей — не мне! Со спины начинаются советы и влияние на спортсмена — вот это все. Она подошла к Олимпиаде, честно говоря, не столь искренней с нами. Не то чтобы она была чужая, но немножко была не с нами. Приходит спортсменка, которая то не хочет взвешиваться, то у нее плюс полтора килограмма. Как такое возможно за один день? Это делается намеренно, мама поддерживает. И ты понимаешь, что осталось две-три недели до этапа Гран-при, а здесь сплошные недокруты. Вся истерия начинается с тренировок. Допустим, у тебя прокат произвольной, потому что вам ехать на соревнования, а спортсмен отказывается прокатывать ее. И это, опять же, очень странное поведение, потому что вы уже 13 лет вместе и такого никогда в жизни не было, а тут человека словно подменили — он совсем другой», — рассказала Тутберидзе.

Тутберидзе заявила, что уже в Пхенчхане Медведева общалась с канадским тренером Брайаном Орсером.

«Она в “кис-энд-край” начала поздравлять нас с золотой медалью и говорить, что мы все сделали, чтобы Алина была первая. Но мы все сделали, чтобы и Женя была первой. Мы не можем вести к местам — мы можем вести к катанию. Если мы, допустим, заранее заложили, что в катании есть запас, то, естественно, дальше моя мечта, чтобы спортсмены выходили на старт, катали свою лучшую программу, а дальше судьи распределят их места. Это было такое саркастическое. Дальше мы подошли к ней в лаунже, попытались пообщаться, но уже там она общалась с Орсером. Я на тот момент не то чтобы не придала этому значения. Ну так. Конечно, неприятно, но я не могла сказать, что она точно уже уезжает», — добавила Тутберидзе.

Также Тутберидзе ответила на вопрос, что чувствовала, когда Анна Щербакова обыгрывала Косторную и Трусову, когда те тренировались у Евгения Плющенко.