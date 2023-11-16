Российская фигуристка ударилась головой при падении с поддержки

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239784" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Варвара Медведева, выступающая в парном катании с Павлом Астаховым, упала с поддержки в произвольной программе.

При падении фигуристка получила рассечение головы. Спортсменку увезли в больницу на обследование.

По словам тренера спортсменки Филиппа Тарасова, здоровью Варвары Медведевой ничего не угрожает. Швы не понадобились.