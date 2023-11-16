Российская фигуристка ударилась головой при падении с поддержки
Инцидент произошел на этапе юниорского Гран-при в Самаре.
Инцидент произошел на этапе юниорского Гран-при в Самаре.
Варвара Медведева, выступающая в парном катании с Павлом Астаховым, упала с поддержки в произвольной программе.
При падении фигуристка получила рассечение головы. Спортсменку увезли в больницу на обследование.
По словам тренера спортсменки Филиппа Тарасова, здоровью Варвары Медведевой ничего не угрожает. Швы не понадобились.
Пара Медведева — Астахов сумела завершить выступление и заняла пятое место по сумме короткой и произвольной программ.