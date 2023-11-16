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16 ноября, источник: Sportmail.ru

Российская фигуристка ударилась головой при падении с поддержки

Инцидент произошел на этапе юниорского Гран-при в Самаре.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Варвара Медведева, выступающая в парном катании с Павлом Астаховым, упала с поддержки в произвольной программе.

При падении фигуристка получила рассечение головы. Спортсменку увезли в больницу на обследование.

По словам тренера спортсменки Филиппа Тарасова, здоровью Варвары Медведевой ничего не угрожает. Швы не понадобились.

Пара Медведева — Астахов сумела завершить выступление и заняла пятое место по сумме короткой и произвольной программ.

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