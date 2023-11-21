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12:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Победившая на этапе Гран-при Синицына десять дней каталась с переломом ноги

19-летняя фигуристка Ксения Синицына рассказала, как десять дней тренировалась с переломом ноги из-за неправильного диагноза, врачи заверили, что у нее ушиб.

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Источник: РИА "Новости"

— Ты уже говорила, что у тебя был перелом, который врачи заметили не сразу, и ты продолжала тренироваться… Но в моей голове не укладывается, как это возможно — кататься с переломом?

— Когда тебя настроили, что это ушиб, и ничего страшного, значит, травму можно пережить, правда? Ну да, есть небольшая боль на приземлении, но, если это ушиб, то не должно быть ничего критичного.

Но когда боль продолжается десять дней, как у меня было, мы задумались, а точно ли это ушиб? Когда я поняла, что это перелом, тоже была в недоумении… Как я вообще каталась? Как я прыгала? Это могло очень сильно навредить моему здоровью, ноге. Перелом мог неправильно срастись, но все обошлось, и я очень рада, что оказалась здесь, в Самаре, — приводит слова Синицыной Sport24.

Ксения Синицына в Самаре уверенно одержала победу, набрав суммарно 216,08 балла. Она более чем на пять баллов опередила занявшую второе место Дарью Садкову, которая тренируется у Этери Тутберидзе.

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