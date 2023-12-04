Роману Костомарову понадобится пластическая операция
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что весной 2024 года ему понадобится еще одна операция.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что весной 2024 года ему понадобится еще одна операция.
Роман Костомаров сообщил ТАСС, что весной понадобится провести пластическую операцию на левой руке перед тем, как ее протезировать.
«Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придется на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез. Так что, скорее всего, это произойдет весной», — сказал Костомаров.
Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук. В данный момент Костомаров использует протезы обеих ног и на правой руке. Кисть левой руки нуждается в пластической операции, которая позволит оставшейся фаланге большого пальца функционировать.
Костомаров — олимпийский чемпион в танцах на льду на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Также в активе фигуриста две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы. Все титулы были завоеваны Романом в дуэте с Татьяной Навкой.