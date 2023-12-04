Роману Костомарову понадобится пластическая операция

Источник: Соцсети

Роман Костомаров сообщил ТАСС, что весной понадобится провести пластическую операцию на левой руке перед тем, как ее протезировать.

«Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придется на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез. Так что, скорее всего, это произойдет весной», — сказал Костомаров.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук. В данный момент Костомаров использует протезы обеих ног и на правой руке. Кисть левой руки нуждается в пластической операции, которая позволит оставшейся фаланге большого пальца функционировать.