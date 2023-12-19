Тренер сообщила о трудностях с коньками у фигуристов из-за санкций

«Главная проблема сегодня, возникшая из-за санкций, — это отсутствие возможности оперативно приобрести коньки для фигурного катания. Мои спортсмены привыкли кататься в ботинках фирмы Jackson, их производят в Канаде. В связи с санкциями компания прекратила поставлять товар на российский рынок, и единственная возможность купить коньки — это заказывать их через местных жителей, проживающих в США, Европе или Канаде», — приводит слова Соколовой «РБК Спорт».

Как отмечает тренер, в последней паре коньков, одна из подопечных Соколовой Екатерина Миронова, откаталась только три месяца, после чего они сломались. Это произошло после контрольных прокатов сборной России в сентябре. Соколова уточнила, что новые коньки заказаны, но они до сих пор не пришли. Сроки доставки увеличились и составляют от двух с половиной месяцев.

Также по словам Соколовой в прошлом году две пары коньков обходились ее подопечным в 56 тыс. руб., а в этом за одну пару приходится платить 70 тыс. руб. Фигуристам компенсирует стоимость коньков Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.