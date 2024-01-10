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17:47 (мск), источник: Sportmail.ru

После короткой программы на ЧЕ лидирует пара из Грузии

Анастасия Метелкина и Лука Берулава, набравшие в короткой программе 71,30 балла, являются уроженцами России.

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Источник: AP 2023

Представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава лидируют после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.

Второе место занимают представители Германии Минерва Фабинне Хазе и Никита Володин (69,63 балла), партнер до 2022 года выступал за Россиию. На третьем месте итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (67,05).

18-летняя Метелкина уроженка Владимира. За Грузию спортсменка выступает с 2020 года. 21-летний Берулава родился в Москве. Метелкина и Берулава выступают в паре с нынешнего сезона, их тренерами являются Павел Слюсаренко, Егор Закроев и Максим Траньков.

Произвольную программу на чемпионате Европы пары представят 11 января. Чемпионат Европы проходит в Литве с 10 по 14 января.

Спортсмены сборной России с марта 2022 года не принимают участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

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