После короткой программы на ЧЕ лидирует пара из Грузии

Представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава лидируют после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.

Второе место занимают представители Германии Минерва Фабинне Хазе и Никита Володин (69,63 балла), партнер до 2022 года выступал за Россиию. На третьем месте — итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (67,05).

18-летняя Метелкина — уроженка Владимира. За Грузию спортсменка выступает с 2020 года. 21-летний Берулава родился в Москве. Метелкина и Берулава выступают в паре с нынешнего сезона, их тренерами являются Павел Слюсаренко, Егор Закроев и Максим Траньков.

Произвольную программу на чемпионате Европы пары представят 11 января. Чемпионат Европы проходит в Литве с 10 по 14 января.