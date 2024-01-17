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11:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Евгения Медведева показала первые кадры на льду

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась первыми кадрами на льду и поздравила всех с Днем фигурного катания.

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Медведева выложила видео в своем телеграм-канале, где она маленькая катается на льду.

«Моей маме тогда говорили, что я слишком маленькая для фигурного катания. Но я закатывала истерики “хатю кататься, хатю кататься”.

Убедила:) Вроде не зря)

Всех с праздником. Фигурное катание — волшебный вид спорта!» — написала Медведева.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании 2016 и 2017 года, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года. Последний раз Медведева участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года, когда на чемпионате России в Красноярске из-за повреждения снялась с произвольной программы. В апреле 2023 года спортсменка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

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