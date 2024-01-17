Костомаров опубликовал видео, как занимается гидрофлаем
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду фигурист Роман Костомаров возобновил занятия гидрофлаем.
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду фигурист Роман Костомаров возобновил занятия гидрофлаем.
Роман Костомаров поделился видео со своими подписчиками в телеграм-канале
«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю. Хоть и не высоко», — написал Костомаров.
В гидрофлае атлет при помощи специального оборудования двигается по сложной траектории, используя реактивную тягу потока одной, двух или нескольких водяных струй.
В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.
В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.