Костомаров опубликовал видео, как занимается гидрофлаем

Роман Костомаров поделился видео со своими подписчиками в телеграм-канале

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240240" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю. Хоть и не высоко», — написал Костомаров.

В гидрофлае атлет при помощи специального оборудования двигается по сложной траектории, используя реактивную тягу потока одной, двух или нескольких водяных струй.

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.