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17 января, источник: Sportmail.ru

Костомаров опубликовал видео, как занимается гидрофлаем

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду фигурист Роман Костомаров возобновил занятия гидрофлаем.

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Роман Костомаров поделился видео со своими подписчиками в телеграм-канале

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю. Хоть и не высоко», — написал Костомаров.

В гидрофлае атлет при помощи специального оборудования двигается по сложной траектории, используя реактивную тягу потока одной, двух или нескольких водяных струй.

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

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