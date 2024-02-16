Косторная пропустит полгода после операции на плече

Восстановление 20-летней фигуристки займет около полугода. Ожидается, что Косторная будет полностью готова к сезону-2024/25. Из-за проблем с плечом, которые беспокоили ее на протяжении всего сезона, она не сумела выступить на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.

В 2020 году Косторная стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при в одиночном катании. Из-за проблем с рукой и операции на бедре фигуристка пропустила вторую половину сезона-2021/22 и весь сезон-2022/23.