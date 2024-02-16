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14:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Косторная пропустит полгода после операции на плече

Российская фигуристка Алена Косторная перенесла операцию на плече. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Восстановление 20-летней фигуристки займет около полугода. Ожидается, что Косторная будет полностью готова к сезону-2024/25. Из-за проблем с плечом, которые беспокоили ее на протяжении всего сезона, она не сумела выступить на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.

В 2020 году Косторная стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при в одиночном катании. Из-за проблем с рукой и операции на бедре фигуристка пропустила вторую половину сезона-2021/22 и весь сезон-2022/23.

В прошлому году Косторная перешла в парное катание, где выступает вместе со своим супругом Георгием Куницей. На чемпионате России в соревнованиях спортивных пар они заняли предпоследнее, девятое место.

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