Косторная пропустит полгода после операции на плече
Российская фигуристка Алена Косторная перенесла операцию на плече. Об этом сообщает ТАСС.
Российская фигуристка Алена Косторная перенесла операцию на плече. Об этом сообщает ТАСС.
Восстановление 20-летней фигуристки займет около полугода. Ожидается, что Косторная будет полностью готова к сезону-2024/25. Из-за проблем с плечом, которые беспокоили ее на протяжении всего сезона, она не сумела выступить на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
В 2020 году Косторная стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при в одиночном катании. Из-за проблем с рукой и операции на бедре фигуристка пропустила вторую половину сезона-2021/22 и весь сезон-2022/23.
В прошлому году Косторная перешла в парное катание, где выступает вместе со своим супругом Георгием Куницей. На чемпионате России в соревнованиях спортивных пар они заняли предпоследнее, девятое место.