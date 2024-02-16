Костомаров выложил видео, показав, как шагает через две ступени
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал, как тренируется, поднимаясь по лестнице через две ступени.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал, как тренируется, поднимаясь по лестнице через две ступени.
Костомаров опубликовал видеоролик в своем телеграм-канале.
«Двигаемся дальше. Вот уже и через две ступеньки шагаю», — написал Костомаров. Также на видео за кадром он цитирует стихотворение Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья».
В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале того же года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.