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16:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров выложил видео, показав, как шагает через две ступени

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал, как тренируется, поднимаясь по лестнице через две ступени.

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Источник: Кадр из трансляции
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Костомаров опубликовал видеоролик в своем телеграм-канале.

«Двигаемся дальше. Вот уже и через две ступеньки шагаю», — написал Костомаров. Также на видео за кадром он цитирует стихотворение Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале того же года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

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Костомаров выложил видео, показав, как шагает через две ступени
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