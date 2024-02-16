Костомаров выложил видео, показав, как шагает через две ступени

«Двигаемся дальше. Вот уже и через две ступеньки шагаю», — написал Костомаров. Также на видео за кадром он цитирует стихотворение Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале того же года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.