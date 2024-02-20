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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

В Татарстане описали роль Загитовой в ее школе двумя словами

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что олимпийская чемпионка Алина Загитова в своей школе будет выполнять функции генерального менеджера.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что школу фигурного катания Алины Загитовой в Казани планируют построить к лету 2024 года.

Об открытии школы Загитова договорилась на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым во время Петербургского международного экономического форума в июне прошлого года.

«Она же не тренер, она больше спортсмен. Она будет неким таким, как в хоккее говорят, general manager. Будет все равно подбирать тренеров, курировать, мониторить, ставить задачи. Мы с Алиной постоянно на связи, только вчера звонила. Рабочие процессы. У нее есть команда, ребята, которые компетентны. Проект помещений мы вместе рисовали. Есть наработки по специалистам, которые будут здесь работать. В основном это Москва и Санкт-Петербург, надо и условия все обсудить, потому что они, может быть, будут работать вахтовым методом. Пока не знаю, какая фактура на сегодня», — приводит слова Леонова «РИА Новости Спорт».

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей, а также учится на факультете журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

 В Татарстане описали роль Загитовой в ее школе двумя словами
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