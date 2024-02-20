В Татарстане описали роль Загитовой в ее школе двумя словами

«Она же не тренер, она больше спортсмен. Она будет неким таким, как в хоккее говорят, general manager. Будет все равно подбирать тренеров, курировать, мониторить, ставить задачи. Мы с Алиной постоянно на связи, только вчера звонила. Рабочие процессы. У нее есть команда, ребята, которые компетентны. Проект помещений мы вместе рисовали. Есть наработки по специалистам, которые будут здесь работать. В основном это Москва и Санкт-Петербург, надо и условия все обсудить, потому что они, может быть, будут работать вахтовым методом. Пока не знаю, какая фактура на сегодня», — приводит слова Леонова «РИА Новости Спорт».