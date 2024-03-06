13-летний фигурист не смог продолжить выступление после падения

В ледовом дворце «Мечта» проходит чемпионат Москвы среди юниоров старшего возраста. 13-летний Лихачев не смог продолжить выступление после падения с четверного тулупа. Фигурист самостоятельно покинул лед и снялся с соревнований по медицинским показаниям.

«Нога болит. Конечно, Георгий испугался - была резкая боль в ноге. При первом осмотре врача на льду перелома, предположительно, нет, скорее всего, это связки. Но в любом случае все будет понятно только после полного обследования, и сейчас первым делом будем все выяснять в травмпункте», — рассказал Максим Завозин.