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6 марта, источник: Sportmail.ru

13-летний фигурист не смог продолжить выступление после падения

Георгий Лихачев на первенстве Москвы упал с четверного тулупа и не смог продолжить выступление.

В ледовом дворце «Мечта» проходит чемпионат Москвы среди юниоров старшего возраста. 13-летний Лихачев не смог продолжить выступление после падения с четверного тулупа. Фигурист самостоятельно покинул лед и снялся с соревнований по медицинским показаниям.

Как заявил ТАСС тренер Максим Завозин, первичный осмотр фигуриста не выявил перелома, однако существует вероятность повреждения связок.

«Нога болит. Конечно, Георгий испугался - была резкая боль в ноге. При первом осмотре врача на льду перелома, предположительно, нет, скорее всего, это связки. Но в любом случае все будет понятно только после полного обследования, и сейчас первым делом будем все выяснять в травмпункте», — рассказал Максим Завозин.

Лихачев в сезоне-2023/24 стал бронзовым призером чемпионата Москвы среди юниоров.

 13-летний фигурист не смог продолжить выступление после падения
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