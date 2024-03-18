Американский журналист назвал условие для возвращения Валиевой
Известный спортивный журналист из США Филипп Херш рассказал, что нужно сделать Камиле Валиевой, чтобы вернуться в спорт после дисквалификации за допинг.
Известный спортивный журналист из США Филипп Херш рассказал, что нужно сделать Камиле Валиевой, чтобы вернуться в спорт после дисквалификации за допинг.
— Как Валиевой правильнее вернуться? Вы можете посоветовать стратегию?
— Для начала признать, что это была ошибка. И извиниться — ничего другого не остается. Сказать, что не знала, что принимает запрещенный препарат, что в ее действиях не было умысла. И сделать это искренне.
Если говорить про Америку, то тут всегда готовы дать второй шанс тем, кто его просит. Поэтому если она действительно захочет вернуться, то начать надо с извинений. Перед другими командами, которые остались без нормальной церемонии награждения; перед фигурным катанием в целом — за тот скандал, который разразился. Извинения — это всегда шаг вперед, даже если ты и не со всем согласен.
Другое дело, если Камила знает, кто на самом деле дал ей эти таблетки — тогда ей сейчас непросто. Очевидно, что публично обвинить она никого не может, потому что это потянет за собой слишком много ниточек, — приводит слова Херша Sports.ru.
29 января Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата, стало известно после окончания командного турнира на Олимпийских играх-2022, где сборная России завоевала золото. Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается 25 декабря 2021 года. Она сможет вернуться к соревнованиям не раньше 24 декабря 2025 года.