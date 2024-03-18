Американский журналист назвал условие для возвращения Валиевой

— Как Валиевой правильнее вернуться? Вы можете посоветовать стратегию?

— Для начала признать, что это была ошибка. И извиниться — ничего другого не остается. Сказать, что не знала, что принимает запрещенный препарат, что в ее действиях не было умысла. И сделать это искренне.

Если говорить про Америку, то тут всегда готовы дать второй шанс тем, кто его просит. Поэтому если она действительно захочет вернуться, то начать надо с извинений. Перед другими командами, которые остались без нормальной церемонии награждения; перед фигурным катанием в целом — за тот скандал, который разразился. Извинения — это всегда шаг вперед, даже если ты и не со всем согласен.

Другое дело, если Камила знает, кто на самом деле дал ей эти таблетки — тогда ей сейчас непросто. Очевидно, что публично обвинить она никого не может, потому что это потянет за собой слишком много ниточек, — приводит слова Херша Sports.ru.