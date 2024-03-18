MIA BOYKA поделилась отрывком песни, которую выпустит с Валиевой
Певица MIA BOYKA поделилась отрывком песни, которую она выпустит с фигуристкой Камилой Валиевой.
Певица MIA BOYKA поделилась отрывком песни, которую она выпустит с фигуристкой Камилой Валиевой.
Дисквалифицированная за допинг Валиева призналась, что впервые слышит слова песни.
Премьера трека состоится 26 апреля, в день рождения спортсменки.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке также запрещено тренироваться в группе Тутберидзе.
Позднее Министерство спорта РФ исключило Камилу Валиеву из сборной России. Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается 25 декабря 2021 года. Она сможет вернуться к соревнованиям не раньше 24 декабря 2025 года.