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13:18 (мск), источник: Sportmail.ru

MIA BOYKA поделилась отрывком песни, которую выпустит с Валиевой

Певица MIA BOYKA поделилась отрывком песни, которую она выпустит с фигуристкой Камилой Валиевой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дисквалифицированная за допинг Валиева призналась, что впервые слышит слова песни.

Премьера трека состоится 26 апреля, в день рождения спортсменки.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке также запрещено тренироваться в группе Тутберидзе.

Позднее Министерство спорта РФ исключило Камилу Валиеву из сборной России. Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается 25 декабря 2021 года. Она сможет вернуться к соревнованиям не раньше 24 декабря 2025 года.

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MIA BOYKA поделилась отрывком песни, которую выпустит с Валиевой
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