«Таблетку мог дать только тренер». Тарасова — о допинге Валиевой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что тренер несет ответственность за допинг фигуристов.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что тренер несет ответственность за допинг фигуристов.
Тарасова стала героиней нового выпуска программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».
«Там было, само собой, нарушение. Нашли допинг у Валиевой — и все. Будет ли Камила еще выступать? Это надо ее спросить и ее тренера. Я бы на ее месте обязательно выступала. Она не виновата, она просто этого не знала. Она же это не брала ниоткуда, никто ей это не подсунул», — сказала Тарасова.
Также она отвергла предположение о том, что виновным в допинг-деле является врач сборной России Филипп Шветский, который был замешан в допинговом деле российских гребцов перед Олимпиадой 2008 года в Пекине.
«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — заявила Тарасова.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке также запрещено тренироваться в группе Тутберидзе.