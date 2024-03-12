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10:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Таблетку мог дать только тренер». Тарасова — о допинге Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что тренер несет ответственность за допинг фигуристов.

Источник: Reuters

Тарасова стала героиней нового выпуска программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

«Там было, само собой, нарушение. Нашли допинг у Валиевой — и все. Будет ли Камила еще выступать? Это надо ее спросить и ее тренера. Я бы на ее месте обязательно выступала. Она не виновата, она просто этого не знала. Она же это не брала ниоткуда, никто ей это не подсунул», — сказала Тарасова.

Также она отвергла предположение о том, что виновным в допинг-деле является врач сборной России Филипп Шветский, который был замешан в допинговом деле российских гребцов перед Олимпиадой 2008 года в Пекине.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — заявила Тарасова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке также запрещено тренироваться в группе Тутберидзе.

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