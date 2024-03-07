Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
СКА
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
Рома
Брайтон
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Байер
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
20:45
Мольде
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Лилль
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Маккаби
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Фрайбург
Вест Хэм
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Серветт Ж
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
23:00
Юнион
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Фиорентина
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
52
Хоккей. НХЛ
8.03
Бостон
Торонто
Хоккей. НХЛ
8.03
Каролина
Монреаль
Хоккей. НХЛ
8.03
Коламбус
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
8.03
Нью-Джерси
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
8.03
Питтсбург
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
8.03
Тампа-Бэй
Калгари
Хоккей. НХЛ
8.03
Флорида
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
8.03
Нэшвилл
Баффало
Хоккей. НХЛ
8.03
Аризона
Миннесота
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Оттава
21
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
Детройт
72
Все события
16:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Камила Валиева официально исключена из сборной России

Министерство спорта РФ исключило Камилу Валиеву из сборной России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, исключение 17-летней спортсменки было проведено в соответствии с правилами ведомства.

Накануне в СМИ появилась информация, что Валиева не была исключена из сборной России, так как соответствующий документ не был опубликован на официальном сайте Минспорта России.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке также запрещено тренироваться в группе Тутберидзе.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается 25 декабря 2021 года. Фигуристка сможет вернуться к соревнованиям не раньше 24 декабря 2025 года.

 Василий Герелло исполнит гимн России перед матчем с Парагваем
Квинси Промес выпустил новую песню
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь