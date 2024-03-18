Гендиректор ВАДА: Валиевой пожертвовали ради защиты лиц, давших ей препарат

Гендиректор ВАДА Оливье Ниггли обратил внимание на обстоятельства так называемого «дела Валиевой».

«Это допинговое дело имеет “неприятный вкус”, потому что наказание понесла только несовершеннолетняя спортсменка, которой пожертвовали ради защиты лиц, давших ей запрещённый препарат. Этот вопрос мы рассматриваем в процессе пересмотра кодекса ВАДА, который касается всех стандартов, которые к нему прилагаются. И, конечно, будет обсуждение того, можно ли усилить нынешние правила. Если кого-нибудь уличат в нарушении правил, в склонении несовершеннолетних к употреблению допинга, то за это последует пожизненная дисквалификация.

Вместе с тем мы призываем правительства принимать соответствующие законы, потому что часто окружение не входит в сферу спортивной юрисдикции. Это могут быть люди, которые окружают спортсменов, но на самом деле не являются членами федерации. И для этого спорт мало что может сделать", — приводит слова Ниггли ТАСС.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, комментируя четырехлетнюю дисквалификацию Валиевой, призвал антидопинговые службы ужесточить наказание окружения несовершеннолетних спортсменов, которые были пойманы на допинге.