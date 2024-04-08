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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Роман Костомаров рассказал о шутках сына на тему протезов

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как над ним из-за протезов подшучивает восьмилетний сын Илья.

Источник: РИА "Новости"

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмен рассказал, что по возвращении из больницы первое время Илья веселил его наивными вопросами.

«Мама их подготовила, что папа придет “Робот 3000”. Я прихожу: “Пап, а голову можешь сделать, чтоб у тебя крутилась на 360?”, — рассказал Роман Костомаров в шоу “Кстати”.

Костомаров также рассказал о другом случае:

«Жена на кухне копается, я говорю: “Сынуль, пойдем, отстегнешь мои сапожки”. Он отстегивает, кнопку нажимает, снимает, в сторону ставит и говорит: “Пап, у тебя, по-моему, кожаные ноги были полегче”, — сказал фигурист.

Ранее олимпийский чемпион признался, что без протезов чувствует себя тараканом.

«Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. Потом, когда надел все, ездишь на машине, нормально себя чувствуешь, живешь. В быту самое сложное — надеть это все», — рассказал Костомаров в одной из программ на федеральном телеканале.

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