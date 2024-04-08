Роман Костомаров рассказал о шутках сына на тему протезов
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как над ним из-за протезов подшучивает восьмилетний сын Илья.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как над ним из-за протезов подшучивает восьмилетний сын Илья.
В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования.
Спортсмен рассказал, что по возвращении из больницы первое время Илья веселил его наивными вопросами.
«Мама их подготовила, что папа придет “Робот 3000”. Я прихожу: “Пап, а голову можешь сделать, чтоб у тебя крутилась на 360?”, — рассказал Роман Костомаров в шоу “Кстати”.
Костомаров также рассказал о другом случае:
«Жена на кухне копается, я говорю: “Сынуль, пойдем, отстегнешь мои сапожки”. Он отстегивает, кнопку нажимает, снимает, в сторону ставит и говорит: “Пап, у тебя, по-моему, кожаные ноги были полегче”, — сказал фигурист.
Ранее олимпийский чемпион признался, что без протезов чувствует себя тараканом.
«Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. Потом, когда надел все, ездишь на машине, нормально себя чувствуешь, живешь. В быту самое сложное — надеть это все», — рассказал Костомаров в одной из программ на федеральном телеканале.