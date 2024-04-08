Роман Костомаров рассказал о шутках сына на тему протезов

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fad5b034b24cb17b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-220754053&autoplay=1&id=456240394" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмен рассказал, что по возвращении из больницы первое время Илья веселил его наивными вопросами.

«Мама их подготовила, что папа придет “Робот 3000”. Я прихожу: “Пап, а голову можешь сделать, чтоб у тебя крутилась на 360?”, — рассказал Роман Костомаров в шоу “Кстати”.

Костомаров также рассказал о другом случае:

«Жена на кухне копается, я говорю: “Сынуль, пойдем, отстегнешь мои сапожки”. Он отстегивает, кнопку нажимает, снимает, в сторону ставит и говорит: “Пап, у тебя, по-моему, кожаные ноги были полегче”, — сказал фигурист.

Ранее олимпийский чемпион признался, что без протезов чувствует себя тараканом.