Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:00
Урал
Ростов
Футбол. Премьер-лига
18:15
Факел
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА
Спартак
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:00
Удинезе
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон
Манчестер Сити
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Вегас
13
Хоккей. НХЛ
26.04
Тампа-Бэй
Флорида
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Бостон
24
Все события
12:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Сихарулидзе рассказал о запросах фигуристов на смену российского гражданства

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о запросах фигуристов на смену российского гражданства.

Источник: РИА "Новости"

«Запросы на смену гражданства есть, но это не колоссальное количество. И я благодарен, что лидеры об этом не думают — в основном это запросы от очень среднего уровня спортсменов, которые считают, что раз русские не выступают — он, перейдя в другую страну, станет мировым лидером.

Когда обращаются с запросом, не имея паспорта другой страны, а просто, чтобы поучаствовать в каких-то там международных соревнованиях — мне кажется, это немного диковато», — сказал Сихарулидзе в подкасте «Произвольная программа» на «Первом канале». Ведущим подкаста является двукратный олимпийский чемпион.по фигурному катанию Максим Траньков.

Спортсмены из России с февраля 2022 года отстранены от международных соревнований. С этим связывают увеличившееся количество запросов на смену гражданства. С 2023 года танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин выступает под грузинским флагом. В августе 2023 года стало известно, что вице-чемпионка России среди юниоров Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана, ее допустили до национального чемпионата, но в сборную Казахстана ее пока принять не могут, поскольку ее еще не отпустила ФФККР.

Также Максим Траньков задал Сихарулидзе вопрос о натурализации спортсменов, выступающих за другие страны, приведя в пример бывшую партнершу Сихарулидзе Елену Бережную, Татьяну Волосожар, Юко Кавагути.

«На это я могу одно сказать. Новоиспеченному чемпиону мира Малинину мы всегда будем рады. Добро пожаловать в Федерацию фигурного катания России, готовы рассматривать любые предложения», — добавил Сихарулидзе.

19-летний американец Илья Малинин родился в Фэрфаксе в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших за Узбекистан.

47-летний Антон Сихарулидзе — олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити 2002 года и серебряный призер Нагано 1998 года в паре с Еленой Бережной. Также спортсмены являются двукратными чемпионами мира и Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь