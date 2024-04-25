Сихарулидзе рассказал о запросах фигуристов на смену российского гражданства

«Запросы на смену гражданства есть, но это не колоссальное количество. И я благодарен, что лидеры об этом не думают — в основном это запросы от очень среднего уровня спортсменов, которые считают, что раз русские не выступают — он, перейдя в другую страну, станет мировым лидером.



Когда обращаются с запросом, не имея паспорта другой страны, а просто, чтобы поучаствовать в каких-то там международных соревнованиях — мне кажется, это немного диковато», — сказал Сихарулидзе в подкасте «Произвольная программа» на «Первом канале». Ведущим подкаста является двукратный олимпийский чемпион.по фигурному катанию Максим Траньков.

Спортсмены из России с февраля 2022 года отстранены от международных соревнований. С этим связывают увеличившееся количество запросов на смену гражданства. С 2023 года танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин выступает под грузинским флагом. В августе 2023 года стало известно, что вице-чемпионка России среди юниоров Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана, ее допустили до национального чемпионата, но в сборную Казахстана ее пока принять не могут, поскольку ее еще не отпустила ФФККР.

Также Максим Траньков задал Сихарулидзе вопрос о натурализации спортсменов, выступающих за другие страны, приведя в пример бывшую партнершу Сихарулидзе Елену Бережную, Татьяну Волосожар, Юко Кавагути.

«На это я могу одно сказать. Новоиспеченному чемпиону мира Малинину мы всегда будем рады. Добро пожаловать в Федерацию фигурного катания России, готовы рассматривать любые предложения», — добавил Сихарулидзе.

19-летний американец Илья Малинин родился в Фэрфаксе в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших за Узбекистан.

47-летний Антон Сихарулидзе — олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити 2002 года и серебряный призер Нагано 1998 года в паре с Еленой Бережной. Также спортсмены являются двукратными чемпионами мира и Европы.