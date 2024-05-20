Волочкова: Загитова принесла славу России, я всегда на ее стороне
Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с прошедшим днем рождения.
Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с прошедшим днем рождения.
18 мая, Алине Занитовой исполнилось 22 года.
«Я очень люблю Алину, этот человек принес славу России! Каждый раз она терпит какие‑то нападки за свою красоту, прямоту и счастье. Я всегда на ее стороне и желаю ей процветания, еще больше успехов и всего самого лучшего, что есть на этой планете. Только сильным людям даются испытания, ровно как и нападки происходят только на состоявшихся людей, я как никто ее понимаю», — цитирует Волочкову «Матч ТВ».
Ранее Загитова опубликовала фото с яхты в свой день рождения.
Загитова единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в 2018 году, также выиграла чемпионат мира в 2019 году, чемпионат Европы годом ранее и финал Гран-при в 2017 году.
Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.