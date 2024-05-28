Трусова показала фото в купальнике из Таиланда

19-летняя Трусова в последний раз выходила на лед в ноябре 2022 года. Она пропустила сезон-2023/24.

«Я на такие вопросы не отвечаю», — заявила Трусова в ответ на вопрос о том, будет ли она выступать в следующем сезоне, ее слова приводит ТАСС.

Ранее Трусова публично рассказала о расставании с фигуристом Марком Кондратюком. Об отношениях Трусовой и Кондратюка стало известно в мае 2022 года через несколько месяцев после Олимпийских игр в Пекине. В октябре того же года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Кондратюка Светлане Соколовской. О расставании фигуристов стало известно в сентябре 2023 года.