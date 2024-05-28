15-летняя ученица Плющенко сменит спортивное гражданство

Как сообщает РИА Новости, фигуристка Софья Титова получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за сборную Армении.

Титовой 15 лет, она занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В прошлом сезоне Титова заняла первое место на турнире на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, третье место на всероссийских соревнованиях «Сердце России», а также 10‑е место на всероссийских соревнованиях «Идель».

На прошлой неделе ФФККР дала разрешение Софье Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, выступающей в танцах на льду Аннабель Морозовой — в сборную США, а паре Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев — в команду Узбекистана.