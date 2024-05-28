Тарасова не считает потерей переход фигуристки в сборную Армении

«Я не считаю, что это потеря. Какие перспективы? Мне зачем ее перспективы, если она за Армению будет выступать?», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее «РИА Новости Спорт» сообщили, что 15-летняя Титова получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за сборную Армении.

Также в Федерации фигурного катания Армении рассказали, что Титова получила ВНЖ в стране.

«У Софьи Титовой есть вид на жительство в Армении. Дальше посмотрим, как будем продвигаться и что будем делать», — приводит слова представителя Федерации фигурного катания Армении ТАСС.

Софья Титова занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В прошлом сезоне она заняла первое место на турнире на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, третье место на всероссийских соревнованиях «Сердце России», а также попала в топ-10 на всероссийских соревнованиях «Идель».

На прошлой неделе Федерации фигурного катания на коньках России дала разрешение Софье Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, выступающей в танцах на льду Аннабель Морозовой — в сборную США, а паре Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев — в команду Узбекистана.