16-летний российский фигурист будет выступать за Францию
Даниил Гришин планирует продолжить карьеру под флагом Франции.
Даниил Гришин планирует продолжить карьеру под флагом Франции.
Российский фигурист Даниил Гришин сообщил, что получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«Открепление от ФФККР получил. Жду документы от Международного союза конькобежцев, чтобы выступать за Францию», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».
Фигурист выступает в танцах на льду, тренировался под руководством тренера Никиты Назарова.
В сезоне‑2022/23 фигурист в дуэте с Миланой Гиленко занял пятое место на Спартакиаде учащихся и первое место на всероссийских соревнованиях памяти вице‑президента ФФКМО Гольмана.
За последние две недели ФФККР дала разрешение Софье Титовой выступать за Армению, Софье Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, Генриху Гартунгу и Ульяне Ташкиновой — в сборную Германии, выступающей в танцах на льду Аннабель Морозовой — в сборную США, Олегу Муратову и Анатолию Беловодченко — за Польшу, а паре Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев — в команду Узбекистана.