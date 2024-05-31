16-летний российский фигурист будет выступать за Францию

Российский фигурист Даниил Гришин сообщил, что получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Открепление от ФФККР получил. Жду документы от Международного союза конькобежцев, чтобы выступать за Францию», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

Фигурист выступает в танцах на льду, тренировался под руководством тренера Никиты Назарова.

В сезоне‑2022/23 фигурист в дуэте с Миланой Гиленко занял пятое место на Спартакиаде учащихся и первое место на всероссийских соревнованиях памяти вице‑президента ФФКМО Гольмана.