Умер легендарный американский тренер по фигурному катанию

Среди воспитанников Кэрролла были чемпионы мира в одиночном фигурном катании Мишель Кван, Линда Фратиани, Эван Лайсачек. Кван завоевала золото на чемпионате мира в 1996, 1998, 2000, 2001 и 2003 году. Фратиани выиграла мировое первенство в 1977 и 1979 году. Лайсачек стал чемпионом мира в 2009 году.

Также Лайсачек выиграл золото на Олимпийских играх в 2010 году в Ванкувере, Фратиани стала серебряным призером Олимпиады в 1980 году, Кван завоевала серебро на Олимпийских играх в 1998 году и бронзу в 2002 году. Мишель Кван неоднократно становилась призером чемпионатов мира.