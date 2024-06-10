Умер легендарный американский тренер по фигурному катанию
Член Зала славы мирового фигурного катания американский тренер Фрэнк Кэрролл умер в возрасте 85 лет, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания США.
Член Зала славы мирового фигурного катания американский тренер Фрэнк Кэрролл умер в возрасте 85 лет, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания США.
Среди воспитанников Кэрролла были чемпионы мира в одиночном фигурном катании Мишель Кван, Линда Фратиани, Эван Лайсачек. Кван завоевала золото на чемпионате мира в 1996, 1998, 2000, 2001 и 2003 году. Фратиани выиграла мировое первенство в 1977 и 1979 году. Лайсачек стал чемпионом мира в 2009 году.
Также Лайсачек выиграл золото на Олимпийских играх в 2010 году в Ванкувере, Фратиани стала серебряным призером Олимпиады в 1980 году, Кван завоевала серебро на Олимпийских играх в 1998 году и бронзу в 2002 году. Мишель Кван неоднократно становилась призером чемпионатов мира.
Фрэнк Кэрролл был включен в Зал славы фигурного катания США в 1996 году. Спустя год Национальный олимпийский комитет США признал его тренером года, Кэрролл стал первым тренером по фигурному катанию, завоевавшим эту награду. В 2007 году его включили во Всемирный зал славы фигурного катания. Кэрролл завершил карьеру тренера летом 2018 года.