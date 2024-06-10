Фигуристка Алина Загитова рассказала о своей фобии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что боится осуждения своего внешнего вида со стороны окружающих. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что боится осуждения своего внешнего вида со стороны окружающих. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Сейчас я прорабатываю эти страхи. Противовес этому — люди, которые меня поддерживают. Мне многие говорят добрые слова, и с их помощью я становлюсь увереннее. Понимаю, что все делаю правильно. А сомнения — это плохо. Избегайте их», — сказала Загитова.
Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане, опередив соотечественницу Евгению Медведеву. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, чтобы сосредоточиться на работе в ледовых шоу и начать карьеру телеведущей.