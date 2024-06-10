Фигуристка Алина Загитова рассказала о своей фобии

«Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Сейчас я прорабатываю эти страхи. Противовес этому — люди, которые меня поддерживают. Мне многие говорят добрые слова, и с их помощью я становлюсь увереннее. Понимаю, что все делаю правильно. А сомнения — это плохо. Избегайте их», — сказала Загитова.