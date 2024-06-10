14:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристка Алина Загитова рассказала о своей фобии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что боится осуждения своего внешнего вида со стороны окружающих. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: Соцсети

«Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Сейчас я прорабатываю эти страхи. Противовес этому — люди, которые меня поддерживают. Мне многие говорят добрые слова, и с их помощью я становлюсь увереннее. Понимаю, что все делаю правильно. А сомнения — это плохо. Избегайте их», — сказала Загитова.

Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане, опередив соотечественницу Евгению Медведеву. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, чтобы сосредоточиться на работе в ледовых шоу и начать карьеру телеведущей.

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