Загитова и Губерниев стали амбассадорами раздельного сбора мусора

«Основная цель этой инициативы — популяризация раздельного сбора отходов среди населения и повышение уровня экологической осведомленности.



Амбассадоры, используя свои платформы и влияние, будут активно распространять и уже распространяют информацию о правильном обращении с отходами, важности их сортировки и переработки. Их участие подчеркивает важность единства всех россиян в вопросах экологии, вне зависимости от социального статуса или профессии», — приводит слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева 360.ru.