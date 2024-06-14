Загитова и Губерниев стали амбассадорами раздельного сбора мусора
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стали амбассадорами раздельного сбора отходов в России.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стали амбассадорами раздельного сбора отходов в России.
Загитова, Губерниев, певец Олег Газманов и актер Дмитрий Дюжев вошли в список, который Российский экологический оператор (РЭО) представил на сайте организации.
«Основная цель этой инициативы — популяризация раздельного сбора отходов среди населения и повышение уровня экологической осведомленности.
Амбассадоры, используя свои платформы и влияние, будут активно распространять и уже распространяют информацию о правильном обращении с отходами, важности их сортировки и переработки. Их участие подчеркивает важность единства всех россиян в вопросах экологии, вне зависимости от социального статуса или профессии», — приводит слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева 360.ru.
Амбассадорами проекта являются общественные деятели, артисты, спортсмены и блогеры. В частности это олимпийские чемпионы — лыжник Александр Легков и легкоатлетка Светлана Мастеркова.