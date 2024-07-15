СМИ: Трусова не будет проводить полный соревновательный сезон

Как сообщает «РИА новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Трусова не планирует проводить полный соревновательный сезон и рассматривает возможность выступления на нескольких стартах. Отмечается, что окончательное решение на этот счет будет принято по результатам летней подготовки.

Ранее Трусова подтвердила, что выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге.

«Да, я хочу попробовать выступить на прокатах, федерация фигурного катания дала согласие, — сказала она журналистам. — Я хочу выступить. Насчет сезона пока не знаю, жизнь покажет, если здоровье позволит. Я готовлюсь к прокатам, тренируюсь каждый день, дальше посмотрим», — приводит слова Трусовой ТАСС.

Александра Трусова завоевала серебро в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Также на счету 20-летней фигуристки бронза чемпионата мира (2021), серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.

Последний раз Трусова выходила на лед в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при» в Самаре, где заняла второе место. Спортсменка пропустила весь сезон-2023/24.