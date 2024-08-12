Ушел из жизни экс-президент Федерации фигурного катания Писеев

Отмечается, что экс-функционер скончался после тяжелой болезни.

«Валентин Николаевич был предан фигурному катанию, жил им, не мыслил себя без этой работы. Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования семье Валентина Николаевича Писеева, его близким, родным, коллегам. Светлая память», — сказано в сообщении ФФКР.

Писеев возглавлял ФФКР с 1992 по 2010 год. До этого три года он руководил Федерацией фигурного катания СССР. В 2014 году Писеев был избран почетным президентом организации.