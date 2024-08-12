Игрок «Пари НН» высказался о тайном романе с Анной Щербаковой

В июне издание Super сообщило, что Анна Щербакова более года состоит в отношениях с защитником «Пари НН» Шнапцевым. Фигуристка тогда назвала информацию ложной, отметив, что серьезных отношений со Шнапцевым никогда не было.

«Думаю, можно процитировать ее слова: “Что-то было, но несерьезно”. Поэтому давайте лучше ссылаться на Анну. Я останусь при своем мнении, и не будем мусолить эту тему. Как придет время, все станет ясно», — приводит слова Шнапцева издание «Чемпионат».

Щербакова выиграла Олимпийские игры в 2022 году в Пекине в одиночном катании. Также Анна становилась чемпионкой мира 2021 года и чемпионкой Европы 2022 года. Спортсменка не принимала участия в официальных соревнованиях после Олимпиады, однако не объявляла о завершении профессиональной карьеры. Недавно стало известно о том, что олимпийская чемпионка прекратила сотрудничество с тренерским штабом Этери Тутберидзе.