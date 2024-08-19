Валиева убрала из соцсетей упоминание о победе на ЧЕ-2022

В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, Валеева сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире. В январе 2024 года ISU аннулировал результаты Валиевой и переместил сборную России с первого места на третье. Также Камила была лишена титула чемпионки Европы 2022 года.