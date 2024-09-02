Академия Плющенко выиграла суд у 12-летней фигуристки

12-летняя Парсегова тренировалась у Этери Тутберидзе до сезона-2020/21. После этого она перешла в академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», которая принадлежит двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Позднее фигуристка покинула академию и, как сообщает «РИА Новости Спорт», вернулась к Тутберидзе.
Представители академии подали в суд иск о взыскании денежных средств с Парсеговой на сумму 1,83 млн рублей. Он был основан на одностороннем отказе от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий. Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск.
Сторона 12-летней фигуристки не согласна с решением суда и будет обжаловать приговор.
«Не удовлетворены решением. Будем изучать мотивировочную часть и примем решение об обжаловании. Обжалование будет через Московский городской суд. Что касается мирного соглашения, то я не могу точно ответить, почему стороны изначально решили к нему не прибегать», — приводит слова адвоката Парсеговой Юрия Яхно «РИА Новости Спорт».