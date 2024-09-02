Академия Плющенко выиграла суд у 12-летней фигуристки

«Не удовлетворены решением. Будем изучать мотивировочную часть и примем решение об обжаловании. Обжалование будет через Московский городской суд. Что касается мирного соглашения, то я не могу точно ответить, почему стороны изначально решили к нему не прибегать», — приводит слова адвоката Парсеговой Юрия Яхно «РИА Новости Спорт».