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Академия Плющенко выиграла суд у 12-летней фигуристки

Бывшая ученица академии «Ангелы Плющенко» Арина Парсегова должна выплатить организации 1,83 млн рублей, сообщает «РИА Новости Спорт».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ТАСС

12-летняя Парсегова тренировалась у Этери Тутберидзе до сезона-2020/21. После этого она перешла в академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», которая принадлежит двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Позднее фигуристка покинула академию и, как сообщает «РИА Новости Спорт», вернулась к Тутберидзе.

Представители академии подали в суд иск о взыскании денежных средств с Парсеговой на сумму 1,83 млн рублей. Он был основан на одностороннем отказе от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий. Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск.

Сторона 12-летней фигуристки не согласна с решением суда и будет обжаловать приговор.

«Не удовлетворены решением. Будем изучать мотивировочную часть и примем решение об обжаловании. Обжалование будет через Московский городской суд. Что касается мирного соглашения, то я не могу точно ответить, почему стороны изначально решили к нему не прибегать», — приводит слова адвоката Парсеговой Юрия Яхно «РИА Новости Спорт».