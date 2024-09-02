Вайцеховская — о деле юной фигуристки: Должны понимать, что продают ребенка

«Для меня история с двухмиллионным судебным иском академии Плющенко к матери 12-летней фигуристки Парсеговой выглядит гораздо более глубокой, нежели формулировка “богатые безжалостные люди обобрали до нитки вдову с двумя детьми”. Мне кажется, когда родители подписывают подобные контракты, они должны не только уметь их читать, но и отдавать себе отчет в том, что продают собственного ребенка. Изначально лишают его выбора собственной жизни. Возможно, я сейчас на эмоциях сгущаю краски, но вот реально в который раз задумалась о многих вещах, поговорив на днях с очень известной (и уже бывшей) фигуристкой», — написала Елена Вайцеховская.