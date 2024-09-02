Вайцеховская — о деле юной фигуристки: Должны понимать, что продают ребенка

2 сентября Никулинский суд Москвы постановил взыскать с семьи Парсеговой 1,83 млн рублей за нарушение контракта с «Ангелами Плющенко». Год назад юная спортсменка ушла из академии к тренеру Этери Тутберидзе, вопреки условиям договора.
«Для меня история с двухмиллионным судебным иском академии Плющенко к матери 12-летней фигуристки Парсеговой выглядит гораздо более глубокой, нежели формулировка “богатые безжалостные люди обобрали до нитки вдову с двумя детьми”. Мне кажется, когда родители подписывают подобные контракты, они должны не только уметь их читать, но и отдавать себе отчет в том, что продают собственного ребенка. Изначально лишают его выбора собственной жизни. Возможно, я сейчас на эмоциях сгущаю краски, но вот реально в который раз задумалась о многих вещах, поговорив на днях с очень известной (и уже бывшей) фигуристкой», — написала Елена Вайцеховская.
«Академия “Ангелы Плющенко” судилась НЕ с девочкой 12 лет, а с ее хитрож….ой, неблагодарной мамой. Что мешало талантливой Арине заниматься в частной академии по льготному абонементу, как это было год до подписания контракта? Ничего. И тогда бы отдавать ничего не надо было, когда ты принимаешь решение покинуть школу. Все понятно. Всем спасибо, до свидания», — прокомментировала решение суда Яна Рудковская.