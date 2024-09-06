Медведева получила главную роль в ледовом шоу Авербуха «Мама»

Кроме Медведевой в ролях мюзикла «Мама» зрители увидят чемпионов Европы и мира Оксану Домнину и Максима Шабалина, чемпиона Европы Дмитрия Алиева, Матвея Ветлугина и других спортсменов.
«Выбор такой темы для спектакля в этом году для меня не случаен. Этот год проходил в ожидании появления на свет моей дочери. Чудо рождения — абсолютное волшебство, и слово “МАМА” главное в жизни каждого человека. Этим спектаклем я хочу сказать большое спасибо и своей маме, и каждой женщине, которая подарила жизнь другим. Считаю, что спектакль станет логичным завершением Года Семьи и в то же время его продолжением, потому что семья — это самая важная опора в нашей жизни», — приводят слова режиссера-постановщика и продюсера Авербуха на сайте официального билетного оператора IceTickets.
Новогодний ледовый мюзикл «Мама» пройдет со 2 по 8 января на ЦСКА «Арене».
Напомним, в начале августа 50-летний Авербух стал отцом. Его супруга актриса Лиза Арзамасова родила дочь, которую назвали Лия. Также пара воспитывает трехлетнего сына Льва.
Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании 2016 и 2017 года, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года — в одиночных выступлениях и командном турнире. Последний раз Евгения участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года, когда на чемпионате России в Красноярске из-за повреждения снялась с произвольной программы. В апреле 2023 года спортсменка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.