Медведева получила главную роль в ледовом шоу Авербуха «Мама»

«Выбор такой темы для спектакля в этом году для меня не случаен. Этот год проходил в ожидании появления на свет моей дочери. Чудо рождения — абсолютное волшебство, и слово “МАМА” главное в жизни каждого человека. Этим спектаклем я хочу сказать большое спасибо и своей маме, и каждой женщине, которая подарила жизнь другим. Считаю, что спектакль станет логичным завершением Года Семьи и в то же время его продолжением, потому что семья — это самая важная опора в нашей жизни», — приводят слова режиссера-постановщика и продюсера Авербуха на сайте официального билетного оператора IceTickets.