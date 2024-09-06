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Израильская фигуристка выступила против отстранения россиян

Габриэлла Гринберг рассказала, что думает о недопуске российских фигуристов на международные старты.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

15-летняя Гринберг считает неприемлемым отстранение фигуристов из России от международных соревнований.

«Спорт вне политики. Зачем спортсменов всяких отстранять и так далее? Все должны быть на равных условиях», — заявила Гринберг на YouTube-шоу «Фигурные подружки».

Габриэлла Гринберг родилась в Москве, но также имеет гражданство Израиля, который представляет на соревнованиях с 2022 года. Спортсменка тренируется в академии «Ангелы Плющенко».

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.