Израильская фигуристка выступила против отстранения россиян

15-летняя Гринберг считает неприемлемым отстранение фигуристов из России от международных соревнований.
«Спорт вне политики. Зачем спортсменов всяких отстранять и так далее? Все должны быть на равных условиях», — заявила Гринберг на YouTube-шоу «Фигурные подружки».
Габриэлла Гринберг родилась в Москве, но также имеет гражданство Израиля, который представляет на соревнованиях с 2022 года. Спортсменка тренируется в академии «Ангелы Плющенко».
Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.