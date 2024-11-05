Медведева рассказала, чем ей не понравилась жизнь в Канаде

«Канада абсолютно не похожа на Россию. Мы даже шутили, что Торонто, в котором я жила, это город, в который старики приезжают умирать. Потому что там настолько спокойно и нечего делать! Было дико скучно. Делать нечего абсолютно. Я, собственно, приехала туда тренироваться, что я и делала. Но московской движухи мне не хватало.



Поначалу было очень непривычно. Мы приехали туда с мамой. Мама на английском не разговаривает. Да и я приехала таким носителем английского языка… Переносчиком, я бы сказала. Первые две недели было трудно, потому что мозг адаптировался. В середине дня я просто переставала понимать, что мне говорят. Я просто выключалась — ни замечания не слышала, ни задания. Просто выпадала. Потихонечку начала привыкать. Где-то два с половиной года прожила там.



Скучаю ли я по Канаде? Нет, не скучаю. Ничего такого нет. Это было — классно, что было. Крутой опыт. Зато у меня теперь английский язык прекрасный. Жалею ли я? Нет, абсолютно. Мне очень не нравились там квартиры. Это просто кошмар! Планировка ужасная. Все выглядит как будто не настоящее, как будто ты живешь в декорациях. У меня реально было ощущение, что я живу в декорациях. Было ощущение, что это все фанерное.



Я была не дома. И морально было очень сложно. Максимально пыталась как-то себя приблизить к своему стандартному состоянию: едой, готовкой, покупками какими-то. Там были продуктовые магазины с российскими творожками, сырками, пельменями, вот этим всем. Но все равно все не то. Было тяжело. Но я туда приехала не то чтобы удовольствие получать, а тренироваться», — сказала Медведева.