Во время шоу Навки на арене «Спартака» появилась свиная голова

Ледовое шоу прошло в московском дворце спорта «Мегаспорт», где домашние матчи проводит хоккейный «Спартак». По информации источника, организаторы шоу не успели изменить разметку площадки после хоккейного матча, из-за чего произошел курьезный момент. По сценарию, в центре должна была появиться страшная свиная голова, которая в итоге оказалась размещена над эмблемой «Спартака».
«Мясо» — прозвище фанатов «Спартака», которое связано с историей клуба в советское время, когда он был связан с мясной промышленностью. Болельщики других клубов предпочитают использовать более ироничное и пренебрежительное название — «свиньи».
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 11 очков. В воскресенье, 10 ноября, красно-белые на выезде сыграют с «Куньлунем». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.