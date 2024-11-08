Во время шоу Навки на арене «Спартака» появилась свиная голова

Ледовое шоу прошло в московском дворце спорта «Мегаспорт», где домашние матчи проводит хоккейный «Спартак». По информации источника, организаторы шоу не успели изменить разметку площадки после хоккейного матча, из-за чего произошел курьезный момент. По сценарию, в центре должна была появиться страшная свиная голова, которая в итоге оказалась размещена над эмблемой «Спартака».