Экс-ученик Тутберидзе раскрыл подробности своего допинг-дела

«Фактически я трижды не обновил в системе свое реальное местонахождение — это произошло в разное время и в разных странах. В интернете ходило много версий, которые не соответствуют действительности. Например, писали, что все три теста я пропустил во время тренировок в России. Это не так, на мое пребывание в Москве пришелся только последний пропуск. Остальные два случились раньше, когда я уезжал из Италии на соревнования в другие страны, например, в Японию. Третий кейс, который произошел в России, был даже не пропущенным тестом, а отсутствием коммуникации, вызванной проблемами со связью. В ходе долгих разбирательств нам удалось доказать, что это произошло не по моей вине. Я не могу рассказывать подробно, но да, у меня были определенные проблемы с сим-картой, а у допинг-офицеров ведь должен быть способ в любой момент выйти с тобой на связь. А у меня тогда с техникой была проблема на проблеме», — добавил итальянский фигурист.