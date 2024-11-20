Косторная назвала преимущества Петросян благодаря которым она может выигрывать

"На самом деле Аделия выглядит миниатюрной, но по возрасту она не маленькая. Ей, получается, 18 лет должно быть. Это такой возраст, когда ты по голове уже не ребёнок. Не знаю, насколько быстро у неё пройдёт период адаптации, когда тело меняется. Но по отношению к другим спортсменам она пока ближе всего к моменту завершения этой адаптации.