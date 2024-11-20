Косторная назвала преимущества Петросян благодаря которым она может выигрывать

"На самом деле Аделия выглядит миниатюрной, но по возрасту она не маленькая. Ей, получается, 18 лет должно быть. Это такой возраст, когда ты по голове уже не ребёнок. Не знаю, насколько быстро у неё пройдёт период адаптации, когда тело меняется. Но по отношению к другим спортсменам она пока ближе всего к моменту завершения этой адаптации.
Объясню почему. Когда мы вместе катались, я видела её маму. Мама тоже очень миниатюрная. Мы как раз из разряда тех девочек, у которых мамы ещё крошечнее, чем мы. Поэтому ей сейчас, может быть, по голове сложнее, но по телу ей чуть легче, чем остальным", — сказала Косторная в эфире Okko.
Отметим, 17-летняя фигуристка является чемпионкой России — 2024, двукратной победительницей финала гран-при России в 2023 и 2024 году и бронзовым призером чемпионата России в 2022.
Петросян первая среди женщин исполнила четверной риттбергер на чемпионате России в 2022 году. Однако поскольку это был внутренний турнир, который не проходит под эгидой ISU, достижение не было признанно международной организацией.