Французские фигуристы убрали слово «русские» из песни: видео

Как сообщает Telegram-канал «Лутц с полубильмана», в сезоне-2024/2025 спортсмены выступают под композицию Rasputin группы Boney M. На предыдущих соревнованиях в конце песни звучала фраза «oh, those russians», что в переводе означает «ох, эти русские». Однако на победном для пары турнире PGE Warsaw Cup, который проходил в Польше, эти слова были заменены на «oh, those dancers» — «ох, эти танцоры».