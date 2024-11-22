Французские фигуристы убрали слово «русские» из песни: видео

Как сообщает Telegram-канал «Лутц с полубильмана», в сезоне-2024/2025 спортсмены выступают под композицию Rasputin группы Boney M. На предыдущих соревнованиях в конце песни звучала фраза «oh, those russians», что в переводе означает «ох, эти русские». Однако на победном для пары турнире PGE Warsaw Cup, который проходил в Польше, эти слова были заменены на «oh, those dancers» — «ох, эти танцоры».
Французский дуэт одержал победу в танцах на льду на этих соревнованиях. За свое выступление в сумме спортсмены набрали 201,89 балла.
Лопарева родилась в Москве, за Францию она выступает с 2018 года. С Бриссо они встали в пару в сезоне-2018/2019 и являются двукратными чемпионами страны. В нынешнем сезоне Лопарева и Бриссо выиграли этап Гран-при во Франции и были третьими в Канаде.
Российские фигуристы не могут в данный момент принимать участие в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев.