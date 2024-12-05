В ВАДА сравнили Тутберидзе со злодейкой из мультфильма Disney

Глава рабочей группы по обновлению Всемирного антидопингового кодекса Ричард Янг в ходе обсуждения поправок, касающихся защиты несовершеннолетних спортсменов, сравнил российского тренера по фигурному катанию с Круэллой де Виль.
«Я видел, как тренер Валиевой сидела рядом с ней, когда она плакала. Возможно, это не очень приятно говорить, но я увидел, как она сидит там, и это навело меня на мысль, что тренер могла бы надеть на себя пальто из далматинцев, потому что она была очень похожа на Круэллу де Виль. Так оно и было, это был действительно неподходящий образ для спорта», — приводит слова Янга ТАСС.
Валиева на Играх в Пекине в 2022 году завоевала золотую награду в составе сборной России в командном турнире, однако после его завершения стало известно о положительной допинг-пробе спортсменки. Несмотря на это, Валиева выступила в соревнованиях одиночниц, но не смогла завоевать медаль.
По итогам разбирательства дела в Спортивном арбитражном суде фигуристку отстранили от соревнований на 4 года и аннулировали результаты, показанные спортсменкой с 25 декабря 2021 года. Сборную России после пересмотра результатов командного турнира Олимпиады в Пекине переместили с первой строчки на третью.