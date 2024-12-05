В ВАДА сравнили Тутберидзе со злодейкой из мультфильма Disney

«Я видел, как тренер Валиевой сидела рядом с ней, когда она плакала. Возможно, это не очень приятно говорить, но я увидел, как она сидит там, и это навело меня на мысль, что тренер могла бы надеть на себя пальто из далматинцев, потому что она была очень похожа на Круэллу де Виль. Так оно и было, это был действительно неподходящий образ для спорта», — приводит слова Янга ТАСС.