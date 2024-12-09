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Источник: Российских фигуристов допустят до Олимпиады 2026 года

Международный союз конькобежцев (ISU) допустит фигуристов и конькобежцев из России и Беларуси к участию в Зимних Олимпийских играх 2026 в Италии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным РИА Новости, ISU должен допустить россиян и белорусов до нового турнира, который будет носить статус квалификационного к Олимпиаде.

По нынешним правилам, российские и белорусские фигуристы на соревнованиях под эгидой ISU могут претендовать на одну квоту в каждом виде, однако этот вопрос в настоящее время не урегулирован до конца.

В случае положительного решения россияне и белорусы получат возможность соревноваться и в остальных турнирах олимпийского сезона, однако на данный момент, по информации источников, приоритетом для ISU является решение вопроса относительно Олимпийских игр и отбора на них.

Ожидается, что вердикт должен последовать по итогам следующего очного совета ISU, который пройдет в марте 2025 года после чемпионата мира в Бостоне.

Отечественные фигуристы и конькобежцы были отстранены от международных стартов весной 2022 года. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6-го по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.