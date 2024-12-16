10 самых красивых фигуристок: фото

Российская фигуристка Виктория Синицина выступает в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым. Они завоевали бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях и серебро в танцах на льду. Также Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат мира и дважды стали первыми на чемпионатах Европы. В мае 2022 года Никита сделал Виктории предложение, а в октябре пара сыграла свадьбу.