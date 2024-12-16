10 самых красивых фигуристок: фото

Елена Ильиных
Елена Ильиных выступала в танцах на льду. В паре с Никитой Кацалаповым спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях на Олимпийских играх в 2014 году. Также пара три раза поднималась на пьедестал почета на чемпионатах Европы.
Катарина Витт
Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Катарина Витт из Германии стала первой фигуристкой, которая снялась обнаженной для журнала Playboy. По информации газеты The Guardian, представители Playboy заплатили Витт миллион долларов. Фигуристка будоражила общественность не только своими результатами, но и экстравагантными нарядами.
Алина Загитова
22-летняя Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выиграла чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года спортсменка объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В конце августа 2024 года в Казани состоялась премьера собственного ледового шоу Загитовой «Хранители времени».
Екатерина Гордеева
Екатерина Гордеева выступала в парном катании с Сергеем Гриньковым. В 1988 году и 1994 году пара завоевала золото на Олимпийских играх в Калгари и Лиллехаммере соответственно.
Также Гордеева и Гриньков четыре раза выиграли чемпионат мира и трижды — Европы.
Киира Корпи
Призерка чемпионатов Европы Киира Корпи начала заниматься фигурным катанием в пять лет. Корпи — дочь известного финского хоккеиста, а позже тренера женской сборной по хоккею Рауно Корпи. Фигуристка дебютировала в сезоне-2003/04 и сразу очаровала поклонников по всему миру белоснежной улыбкой.
Елизавета Туктамышева
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева известна своими яркими показательными выступлениями и запоминающимися образами. Самым известным номером в карьере ученицы Алексея Мишина можно считать выступление под хит Бритни Спирс Toxic. Туктамышеву называли «вундеркиндом» в фигурном катании, так как уже в 12 лет она выполняла сложные прыжки и связки.
Танит Белбин
Одна из самых ярких фигуристок сборной США в 2000-х Танит Белбин выступала в танцах на льду с Бенжамином Агосто. В 2006 году Белбин и Агосто завоевали серебро Олимпийских игр в Турине, проиграв российской паре Татьяна Навка и Роман Костомаров.
Евгения Медведева
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева появляется на обложках журналов и часто обсуждается в СМИ. Девушка ведет свое шоу на Youtube «БеС комментариев» и является амбассадором футбольного клуба «Динамо». Фигуристка участвует в ледовых шоу и различных телепроектах. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении спортивной карьеры.
Тесса Вертью
Канадская фигуристка Тесса Вертью выступала в танцах на льду в паре со Скоттом Моиром. Вертью и Моир стали трехкратными олимпийскими чемпионами и трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета на чемпионатах мира. На домашней Олимпиаде в Ванкувере Тесса и Скотт стали первой канадской парой, выигравшей Олимпийские игры. Они также стали самым молодым в истории танцевальным дуэтом, победившим на Играх.
Виктория Синицина
Российская фигуристка Виктория Синицина выступает в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым. Они завоевали бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях и серебро в танцах на льду. Также Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат мира и дважды стали первыми на чемпионатах Европы. В мае 2022 года Никита сделал Виктории предложение, а в октябре пара сыграла свадьбу.