Худайбердиева: Многие фигуристы — омерзительные инфантилы

«Знаете, в чем проблема фигурного катания и его токсичности? В грандиозности нарциссизма, узколобости, ограниченности взглядов и полного отсутствия воспитания. Так легче жить. В розовых мечтах о том, что все вокруг глупцы и дураки и меркантильные сумасшедшие, а ты самый умный, пушистый, творческий и настоящий спортсмен. Наверное, если к четверти века развития в твоей жизни из проблем — комфортно поесть, а из ответственности — приехать с утра на тренировку, это понятно. Еду, правда, надо на что-то купить, хранить у себя в холодильнике, который будет стоять в оплаченной квартире. Тогда и парить надо льдом проще.



Оказывается, многие фигуристы — омерзительные инфантилы, не имеющие навыка уважать соперников (хотя бы на людях) с диапазоном эмпатии как у зубочистки. Для общества будет полезнее, если такие люди продолжат открывать рот строго у стоматолога.



P. S. Я никогда не буду молчать, если вы публично открываете свое безосновательное невежество к моему близкому человеку. Всем добра», — написала фигуристка в своем телеграм-канале.