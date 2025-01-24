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Худайбердиева: Многие фигуристы — омерзительные инфантилы

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева эмоционально высказалась о фигуристах, раскритиковавших ее партнера Егора Базина.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Худайбердыева, по предположению болельщиков, заступилась за своего партнера Егора Базина, о котором в интервью высказались Ирина Хавронина и Девид Нарижный, раскритиковав одну из цитат Базина и назвав его слова глупостью.

«Знаете, в чем проблема фигурного катания и его токсичности? В грандиозности нарциссизма, узколобости, ограниченности взглядов и полного отсутствия воспитания. Так легче жить. В розовых мечтах о том, что все вокруг глупцы и дураки и меркантильные сумасшедшие, а ты самый умный, пушистый, творческий и настоящий спортсмен. Наверное, если к четверти века развития в твоей жизни из проблем — комфортно поесть, а из ответственности — приехать с утра на тренировку, это понятно. Еду, правда, надо на что-то купить, хранить у себя в холодильнике, который будет стоять в оплаченной квартире. Тогда и парить надо льдом проще.

Оказывается, многие фигуристы — омерзительные инфантилы, не имеющие навыка уважать соперников (хотя бы на людях) с диапазоном эмпатии как у зубочистки. Для общества будет полезнее, если такие люди продолжат открывать рот строго у стоматолога.

P. S. Я никогда не буду молчать, если вы публично открываете свое безосновательное невежество к моему близкому человеку. Всем добра», — написала фигуристка в своем телеграм-канале.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин в 2023 году выиграли чемпионат России в танцах на льду. Также в 2024 и 2025 годах на чемпионате страны спортсмены дважды стали вторыми.